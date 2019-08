De Vlaamse journalist, columnist en theatermaker Bert Verhoye is overleden. Verhoye was de oprichter en drijvende kracht van het theatergezelschap De Zwarte Komedie in Antwerpen, maar werkte ook als journalist voor onder meer De Nieuwe Gazet. Hij werd 74 jaar. Dat meldt VRT NWS woensdagavond. De Zwarte Komedie stond synoniem voor tegendraads en maatschappijkritisch. Zo stelde Bert Verhoye in 1993 zijn hond Boris aan als theaterdirecteur, een protestactie tegen het nieuwe theaterdecreet dat toneelgezelschappen verplichtte om een directeur te hebben.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1994 was Boris kandidaat voor de partij “Boris, partij van de hond”. De lijst had een 69-puntenprogramma waarvan het belangrijkste strijdpunt de begeleide terugkeer van alle West-Vlamingen uit Antwerpen was, een verwijzing naar Filip Dewinter van het toenmalige Vlaams Blok. Dewinter is van Brugse origine en veroorzaakte in de jaren 90 opschudding met zijn 70-puntenplan, dat door velen als racistisch werd bestempeld.

De Zwarte Komedie werd opgedoekt in 2015 nadat de subsidies aan het gezelschap waren opgedroogd. Na een hartoperatie trok Bert Verhoye zich terug in het dorp Le Mesnil, in de provincie Namen.

bron: Belga