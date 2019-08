Jess Thorup verwacht heel ander duel in Rijeka: “Ze kunnen meer dan alleen verdedigen”

AA Gent speelt morgenavond (om 20u00) bij het Kroatische Rijeka zijn terugwedstrijd van de play-offs in de Europa League. Gent verdedigt een krappe 2-1 zege uit de heenwedstrijd, maar coach Jess Thorup bleef vooraf vol vertrouwen. “We zullen vol onze eigen gang gaan”, liet de Deen noteren. “Bij ons verdedigden ze met vijf man, maar ze kunnen heel anders voetballen”, legde Thorup in de persconferentie een dag voor de wedstrijd uit. Rijeka zette vorige week donderdag in de Ghelamco Arena een erg laag blok neer en had nauwelijks aanvallende intenties.

“Ze mikten toen enkel op een goed resultaat om het in eigen huis af te maken. En dat is ze dankzij het uitdoelpuntje ook gelukt. Het wordt donderdag een heel andere wedstrijd. Ik verwacht dat Rijeka voor de eigen fans zal gaan aanvallen. Ze moeten ook scoren. Wijzelf zijn niet gekomen om 90 minuten te verdedigen. Dat ligt ook niet in onze stijl. We zullen vol onze eigen gang gaan. Er zal ruimte komen en we gaan voor de overwinning. Iedereen is klaar voor de wedstrijd.”







Doelman Thomas Kaminski trad zijn trainer bij. “Wij zijn geen team dat zich ingraaft in de eigen zestien om te wachten op die ene kans, wij willen domineren en attractief voetbal brengen. We hebben goed gebruik gemaakt van het weekendje rust om deze wedstrijd optimaal voor te bereiden.”

bron: Belga