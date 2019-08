IRCEL verwacht minder hoge ozonconcentraties

De ozonconcentraties blijven vandaag hoog, maar zullen afnemen. De Europese informatiedrempel van 180 microgram ozon per kubieke meter lucht zal naar verwachting niet meer worden overschreden, zo meldt de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL). Het wordt vandaag snel warm. Het wisselend bewolkte weer, met lokaal kans op een (onweerachtige) bui, doet de temperaturen minder hoog oplopen dan gisteren. In de loop van de dag neemt de onstabiliteit toe waardoor zich stapelwolken kunnen vormen die uiteindelijk uitgroeien tot meer plaatselijke onweersbuien, vooral in de namiddag en avond. De maxima schommelen rond 24 graden aan zee en tussen 26 en 30 graden in het binnenland. Na de middag koelt het vooral over het westen af.

Voor vandaag worden in het centrum en het oosten van het land ozonconcentraties tussen 160 en 120 microgram ozon per kubieke meter lucht verwacht. Gisteren werd de informatiedrempel (180 microgram per kubieke meter lucht) ’s namiddags overschreden in de meetpunten Berendrecht (190) en Houtem-Veurne (192). In Brussel werd de hoogste waarde in Sint-Agatha-Berchem (158) opgetekend, in Wallonië tekende het Luxemburgse meetpunt in Habay-La-Neuve (154) voor de piekwaarde.







Morgen verbetert de luchtkwaliteit. Er wordt wisselvalliger en minder warm weer voorspeld. De ozonconcentraties zullen dan evolueren naar normale waarden voor de tijd van het jaar.

bron: Belga