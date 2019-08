Federale informateurs met zeven partijen rond de tafel

De informateurs Johan Vande Lanotte (sp.a) en Didier Reynders (MR) zitten vanavond rond de tafel met vertegenwoordigers van zeven politieke partijen. Het is de tweede keer dat ze de voorzitters van N-VA, PS, CD&V, Open Vld, MR, sp.a en Groen samenbrengen. Toch is dit nog lang niet het begin van een mogelijke regeringsvorming. Vande Lanotte en Reynders zijn al sinds 30 mei informateur. Toch duurde het tot 28 juli, exact een maand geleden, om een aantal partijen een eerste keer rond de tafel te brengen. Ze nodigden toen alle partijen uit die mogelijk een regering zouden kunnen vormen. De Franstalige groene partij Ecolo bleef toen echter weg, omdat die naar eigen zeggen toch niet in dezelfde meerderheid als N-VA zou kunnen zitten. Eerder had het cdH al laten weten dat het voor de oppositie koos. Tegen Vlaams Belang en PVDA zijn er veto’s uitgesproken.

Net als vorige maand bespreken de aanwezigen de nota die de informateurs uitwerkten, met daarin onder meer aandacht voor de budgettaire situatie. Want, met of zonder nieuwe regering, ons land moet uiterlijk midden oktober een ontwerpbegroting voor 2020 indienen bij de Europese Commissie.







De bijeenkomst vindt plaats in een kazerne naast het Egmontpaleis. De informateurs praten met partijvoorzitters en/of andere partijkopstukken: voor CD&V ging het om Wouter Beke en vicepremier Koen Geens, bij N-VA werd Theo Francken opgemerkt, MR is vertegenwoordigd door premier en partijvoorzitter Charles Michel en minister Sophie Wilmès, Open Vld door Gwendolyn Rutten en vicepremier Alexander De Croo. De PS is vertegenwoordigd door voorzitter Elio Di Rupo. Voor Groen en sp.a zitten de Kamerfractieleiders Kristof Calvo en Meryame Kitir rond de tafel. Niemand gaf vooraf commentaar, enkel Kitir zei dat ze kwam “luisteren”.

Doorbraken worden er in elk geval niet verwacht. Wellicht is het daarvoor wachten tot de Vlaamse en Waalse regeringen gevormd zijn. In Vlaanderen onderhandelen N-VA, CD&V en Open Vld over een nieuw regeerakkoord, in Wallonië wil PS een regering vormen met MR en Ecolo.

De opdracht van Reynders en Vande Lanotte loopt nog tot 9 september. Daarna zal het wellicht voor Reynders afgelopen zijn. Om Europees commissaris te worden, moet Reynders zich immers door een strenge hoorzitting in het Europees Parlement worstelen en die zal nog enig voorbereidingswerk vergen.

bron: Belga