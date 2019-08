Champions League – Club Brugge 90 minuten verwijderd van groepsfase

Club Brugge verdedigt woensdagavond (21u) in een uitverkocht Jan Breydelstadion een 1-0 voorsprong tegen het Oostenrijkse LASK Linz in de terugwedstrijd van de play-offronde in de Champions League. Club Brugge is nog 90 minuten verwijderd van de lucratieve groepsfase van de Champions League. Vorige week verwierven de Bruggelingen een gunstige uitgangspositie in het Linzer Stadion dankzij een penaltydoelpunt van Hans Vanaken. “Ik verwacht dat ze opnieuw met veel energie gaan spelen, net als in de heenmatch”, zei Club Brugge-coach Philippe Clement op het persmoment daags voor de wedstrijd. “Bij een gelijkspel ben je zeker van kwalificatie. Maar we spelen om te winnen en doelpunten te maken. Want als je op een draw mikt, kan je pech hebben. En dan loop je achter de feiten aan en moet je plots iets helemaal anders doen.”

Club Brugge kan het eerste Belgische team ooit worden dat zich via de voorrondes in het niet-kampioenenspoor voor de groepsfase van het kampioenenbal plaatst, na eerst af te rekenen met de Oekraïense vicekampioen Dinamo Kiev en dinsdagavond mogelijk ook met de Oostenrijkse vicekampioen LASK. “We willen met deze groep geschiedenis schrijven, door via dit parcours de Champions League te bereiken”, aldus Clement. “Binnen de club hield zo goed als niemand hier een dikke maand geleden rekening mee.”

Afgelopen weekend kwamen Ruud Vormer en co. niet in actie in de competitie, met dank aan de Pro League die het duel met Charleroi uitstelde. LASK moest zaterdag wel aan de bak bij Rapid Wenen, dat met 1-2 werd verslagen dankzij twee treffers van Marko Raguz.

Philippe Clement kan op een volledig fitte groep rekenen. Zo recupereert hij Brandon Mechele, die de heenmatch miste wegens een knieblessure. Percy Tau was er wegens schorsing niet bij in Oostenrijk, woensdagavond is hij opnieuw van de partij.

Als Club Brugge Linz uitschakelt, dan mag het voor de zevende keer naar de groepsfase van de Champions League. Daar krijgt het dan gezelschap van Racing Genk, als landkampioen al zeker van de poulefase. Zo zouden er dan voor de eerste keer sinds het seizoen 2005-2006 twee Belgische teams in de CL-groepsfase zitten: toen viel die eer Club Brugge (derde in een groep met Juventus, Bayern en Rapid Wien) en Anderlecht (vierde in een groep met Betis, Chelsea en Liverpool) te beurt. Voor Club zou het de tweede Champions League-campagne op rij worden en dat is in het verleden nog maar één keer gelukt: in de seizoenen 2002-2003 en 2003-2004.

bron: Belga