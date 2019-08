Bosbranden Amazonegebied – Brazilië “staat open” voor hulp uit buitenland

Brazilië “staat open” voor financiële hulp van organisaties en andere landen bij het bestrijden van de bosbranden in het Amazonegebied. Dat heeft een woordvoerder van de regering gezegd. Een dag eerder hadden de Braziliaanse autoriteiten nochtans een aanbod van de G7 in die zin verworpen. “Essentieel is dat het geld, eenmaal in Brazilië, geen gevolgen heeft voor de Braziliaanse soevereiniteit en dat het beheer van de fondsen onder onze verantwoordelijkheid gebeurt”, aldus de woordvoerder.

Een dag eerder had de kabinetchef van president Jair Bolsonaro nog bekendgemaakt dat Brazilië de 20 miljoen dollar aan noodhulp van de G7 voor de bestrijding van de bosbranden weigerde. Het aanbod van de G7 kwam er op aandringen van de Franse president Emmanuel Macron en die was de voorbije dagen zwaar in botsing geraakt met Bolsonaro. Zo pikte Bolsonaro het niet dat de Franse diplomatie de bosbranden in het Amazonewoud tot prioriteit van de G7-top had gemaakt en zware druk had uitgeoefend op Brazilië om meer te doen om het Amazonegebied te beschermen.

Bron: Belga