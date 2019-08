Bölöni verwacht “mentaal moeilijke wedstrijd” tegen AZ

Antwerp staat morgenavond (19u30) in het Brusselse Koning Boudewijnstadion tegenover het Nederlandse AZ in de terugwedstrijd van de Play-offronde van de Europa League. De heenwedstrijd eindigde vorige week in de Grolsch Veste in Enschede – AZ moest voor zijn thuiswedstrijden uitwijken nadat een deel van het dak van het eigen AFAS-stadion was ingestort – op een 1-1 gelijkspel, waardoor het in het tweeluik nog alle kanten op kan. Er staat heel wat op het spel, de winnaar verzekert zich immers van een Europese herfst in de groepsfase van de Europa League. “Dit wordt een heel belangrijke wedstrijd, die nog grotere deuren kan openen. Ik hoop dus dat er nog belangrijkere matchen kunnen volgen”, vertelde Bölöni daags voor de wedstrijd in het Koning Boudewijnstadion.

“Het zal vooral een mentaal moeilijke wedstrijd worden”, blikte de Roemeen vooruit. “Je moet sterk staan om zo’n wedstrijd in je voordeel te doen kantelen. Naarmate de wedstrijd vordert, zal de druk groter worden, want dan komt de uitschakeling voor één team dichterbij. Of ik daar nerveus van word? Ik ben al nerveus sinds ik zestien jaar oud ben en ik ben zo gebleven als trainer. Die nervositeit is eigen aan het internationale voetbal. Soms wordt dat te veel, maar als je te weinig hebt, kan je daaronder lijden. Het werkt zoals een drug. Supporters betalen zelfs om die opwinding te voelen.”







In de heenwedstrijd kwam The Great Old 0-1 voor en werd het ei zo na 0-2, toen een trap van Lior Refaelov op de binnenkant van de paal belandde. In plaats daarvan scoorde AZ in de slotfase nog de gelijkmaker, toen Antwerp al even met tien stond door een tweede keer geel voor Aurélio Buta. De 22-jarige Portugese rechterflankverdediger is dus geschorst voor de terugwedstrijd, maar zou door een kwetsuur sowieso niet kunnen aantreden. Voor het overige beschikt Bölöni over een fitte selectie, al valt het nog af te wachten of Dino Arslanagic na zijn blessure klaar is voor een basisplaats, als vervanger van Buta – De Laet kan dan doorschuiven naar rechts. In Enschede viel hij in het slot in. “Dat was niet voorzien, maar we hebben nu eenmaal niet zo’n brede kern. Het valt nog af te wachten of hij morgen kan starten.”

Met de 1-1 versierde Antwerp nog een goede uitgangspositie, maar uit de heenwedstrijd bleek wel dat AZ voetballend sterker is dan Antwerp, dat het van zijn werkvoetbal en individuele flitsen moet hebben. Een clash in stijlen. “AZ heeft heel wat technische kwaliteiten, dat is echt indrukwekkend. Ze kunnen combinaties op de mat leggen en ook individueel kunnen ze gevaarlijk voor de dag komen. Ik was niet verrast door hun drie aanvallers, we hadden hen voordien al zien spelen. Uit onze info en statistieken blijkt dat ook: ze scoren snel en makkelijk en dat is hun sterke punt.”

bron: Belga