Bjorg Lambrecht verloor controle over stuur door reflector op weg

Bjorg Lambrecht is de controle kwijtgeraakt over het stuur door een verkeersreflector aan de kant van de weg en zo dodelijk ten val gekomen tijdens de Ronde van Polen. Dat zegt het parket in de zuidwestelijke stad Rybnik in Polen, dat de val van de wielrenner onderzoekt, in verschillende Poolse media. Bjorg Lambrecht (Lotto Soudal) kwam op 5 augustus om in de Ronde van Polen toen hij na een val tegen een duiker naast de weg terechtkwam. Het parket baseert zich op getuigenissen van twee wielrenners die achter Bjorg Lambrecht reden.

Het onderzoek zou nog niet afgerond zijn. Zo zouden er nog verschillende verhoren moeten plaatsvinden.







bron: Belga