Bergkoning Madrazo rondt vroege vlucht in Vuelta af

Angel Madrazo (Burgos-BH) heeft de vijfde etappe in de Ronde van Spanje op zijn naam geschreven. De Spanjaard haalde het na 170,7 kilometer tussen startplaats L’Eliana en de aankomst boven op Alto de Javalambre afgescheiden voor zijn Nederlandse ploegmakker Jetse Bol en een andere Spanjaard Jesus Herrada (Cofidis). Het trio reed de hele dag in de aanval. De Colombiaan Miguel Angel Lopez (Astana) werd vierde en is de nieuwe leider. De drie vertrokken al na zestien kilometer koers en werden niet meer bijgebeend door de groep der favorieten. Madrazo moest onderweg geregeld lossen, maar sprokkelde toch veel punten voor zijn bergtrui. In de slotkilometer sprong de springveer weg bij zijn medevluchters en soleerde naar de overwinning.

In de achtergrond was Lopez de sterkste. Hij telt in het nieuwe klassement veertien seconden voorsprong op de Sloveen Primoz Roglic (Jumbo-Visma) en respectievelijk 23 en 28 seconden op Movistar-kopmannan Nairo Quintana en Alejandro Valverde.







Morgen wacht de renners opnieuw een aankomst boven in de Vuelta. De finish ligt boven op een colletje van derde categorie. Onderweg moeten nog twee hellingen van derde categorie en eentje van tweede categorie overwonnen worden.

bron: Belga