AZ met vertrouwen voor terugwedstrijd tegen Antwerp: “We denken dat we hier kunnen winnen”

Met een 1-1 uit de heenwedstrijd is het Nederlandse AZ morgen verplicht om te scoren tegen Antwerp, in de strijd om de kwalificatie voor de groepsfase van de Europa League. “Ik zeg eerlijk: die 1-1 was ook niet wat wij wilden, maar die heenwedstrijd van vorige week heeft ons wel vertrouwen gegeven, we blikken tevreden terug. We denken dat we hier morgen kunnen winnen en al minstens kunnen scoren”, vertelde AZ-coach Arne Slot daags voor de wedstrijd in het Brusselse Koning Boudewijnstadion.

“Dan zullen we het verdedigend wel beter moeten aanpakken. We hadden die wedstrijd vorige week ook kunnen verliezen, al hadden we dan wel heel veel pech gehad. Het zijn twee teams die dicht bij elkaar liggen, ook al hebben ze een totaal verschillende manier van spelen. De bedoeling is dat we zo min mogelijk in hun manier van spelen terechtkomen.”







In hun vorige twee heenwedstrijden speelde AZ telkens 0-0 gelijk, achtereenvolgens tegen Häcken en Mariupol, om het vervolgens in de terugwedstrijd respectievelijk met 0-3 en 4-0 zeges ruimschoots goed te maken. Antwerp is dus gewaarschuwd. “In die eerste wedstrijd is het toch altijd wat afwachten, dat was tegen Mariupol en Häcken ook al het geval. Bij de tweede wedstrijd ken je beter de sterktes en de zwaktes. Tegen Antwerp komt het er vooral op aan die bal nu wel binnen te schieten. Vorige week hadden we 65 procent balbezit en kwamen we drie keer alleen voor de keeper. Door die 1-1 worden we nu gedwongen om aan te vallen, maar dat willen we eigenlijk toch altijd doen, en tegelijk voorkomen dat de tegenstander kan counteren. De sterke punten van Antwerp dienen we zeker te neutraliseren. Het is ook een andere tegenstander dan Mariupol. Antwerp is vooral fysiek erg sterk en schat ik hoger in dan de Oekraïners. Ze gaan een fysieke strijd aan en verdedigend zullen we daar toch een aantal zaken voor moeten aanpassen.”

Joris Kramer is er bij AZ door een blessure niet bij, onze landgenoot Stijn Wuytens staat dan weer voor zijn rentree. Hij miste de heenwedstrijd. “Stijn was vorige week een dubbeltje op z’n kant, hij gaf zelf aan dat hij niet honderd procent was. Als een speler dat zegt, weet je het wel. Sinds het weekend traint hij weer helemaal mee en dus kan hij starten.”

bron: Belga