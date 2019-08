Aanbod tramlijnen 4 en 9 hele dag aangepast nadat tram in Deurne in gebouw rijdt

In het Antwerpse district Deurne is dinsdagavond een tram ontspoord op het kruispunt van de Cruyslei en de Boekenberglei en vervolgens tegen de gevel van een appartementsgebouw gereden. Dat zegt de lokale politie. De tram heeft zich een stuk in het gebouw geboord, maar alleen op de tram zelf vielen vier gewonden. De Lijn laat weten dat het aanbod op lijnen 4 en 9 een groot deel van de dag aangepast zal zijn. Het appartementsgebouw is preventief ontruimd omdat de stadsingenieur de stabiliteit ervan moet controleren.

De trambestuurder is met vrij zware verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis, drie reizigers liepen lichtere verwondingen op. In het appartementsgebouw woonde er gelukkig niemand op het gelijkvloers, er zou slechts een tandartspraktijk gevestigd zijn. De schade is er wel groot.

Technici van De Lijn zijn de hele nacht in de weer geweest om de verwijdering van de tram voor te bereiden. Dat gebeurt in twee stappen. De drie achterste wagendelen worden eerst in de sporen gezet en vervolgens naar de stelplaats in Deurne gesleept. Voor de eerste twee wagendelen, die tegen de gevel van een gebouw staan, komt woensdagvoormiddag een grote hijskraan ter plaatse. Die zal de delen op een speciale vrachtwagen plaatsen, verklaart Tom Van De Vreken, woordvoerder van De Lijn.

Hij stelt nog dat het aanbod op lijnen 4 en 9 een groot deel van de dag aangepast zal zijn. Zo rijdt tramlijn 4 niet tussen Florent Pauwels en Nationale Bank en tramlijn 9 niet van Eksterlaar tot Groenenhoek, vlakbij Berchem Station. Er worden vervangbussen ingezet.

Hoe de tram uit de bocht is kunnen gaan, is nog niet duidelijk.

bron: Belga