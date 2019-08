We willen vaker wat intiemer zijn met onze partner

Uit een Nederlands onderzoek blijkt dat we vaker wat intiemer willen zijn met ons lief. Maar liefst 8% van de Nederlanders is ontevreden over hun huidige relatie en de helft zou vaker seks willen hebben met zijn of haar partner. Opvallend is hierbij het grote verschil tussen mannen en vrouwen: 61% tegenover 33%. Dat blijkt uit onderzoek van Acties.nl, waarbij 1.188 Nederlanders met een relatie werden bevraagd.

Ook wanneer het gaat om het initiatief nemen tot seks, is er een groot verschil in de behoefte naar intimiteit tussen mannen en vrouwen. Zo stellen twee op de drie mannen dat zij voornamelijk de aanzet tot een spannend avontuurtje met de partner geven. Onder vrouwen ligt dit percentage met 14% bijna vijf keer lager.

Kinderen







Ook kinderen blijken voor stelletjes een stoorzender te zijn. Zo stelt maar liefst één op de drie ondervraagden met een gezin dat hun nakomelingen ooit van negatieve invloed zijn geweest op hun relatie. Ook onderlinge afgunst draagt hieraan bij: 15% van de ondervraagden zegt weleens jaloers te zijn op de band die hun partner met de kinderen heeft. Met 19% hebben mannen het vaakst last van dit soort jaloerse gevoelens.

Beter luisteren naar moeder

De jaloezie van vaders richting hun partner lijkt overigens niet geheel ongegrond. Zo blijken kinderen volgens het onderzoek veel beter naar hun moeder te luisteren dan naar hun vader. Maar liefst een derde van de ondervraagde vaders stelt dat hun kinderen eerder geneigd zijn hun partner te gehoorzamen. Onder vrouwen bedraagt dit slechts 21%. Vaders tot dertig jaar hebben het minste in de melk te brokkelen; maar liefst 40% zegt dat – wat betreft het ouderlijk gezag – hun partner de broek draagt.