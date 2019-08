Waarom je van koffie zo dringend naar het toilet moet

Een bakje troost ’s ochtends stimuleert de stoelgang, dat weet elke geroutineerde koffiedrinker. Uit onderzoek blijkt dat cafeïne daar deels verantwoordelijk voor is, maar dat is niet het enige dat je darmen zoveel energie geeft.

Je kan er je klok op gelijkstellen: een halfuur tot drie kwartier na je eerste koffie van de dag laten je darmen plots weten dat het dringend tijd wordt om een toilet op te zoeken. Het is een fenomeen dat zo goed als elke koffiedrinker kent. Maar wat veroorzaakt die plotse darmactiviteit? Cafeïne is alleszins een van de stoffen die alles mee in gang zet, stelt Satish Rao, directeur van het spijsverteringscentrum aan de Georgia Regents University. Al is daarmee niet alles gezegd.

Gelijke maaltijd, verschillende transit







Rao vond twintig mensen bereid om het effect van koffie op hun darmen te laten onderzoeken. Daarvoor droegen ze anale sondes met sensoren die de darmactiviteit in hun dikke darm en rectum konden meten. Daarna dronken ze in een periode van 10 uur dezelfde hoeveelheden cafeïne-houdende koffie, cafeïne-vrije koffie of heet water. Elke proefpersoon kreeg een maaltijd van 1.000 caloriën voorgeschoteld.

Uit de resultaten kon Rao twee zaken afleiden. Cafeïne helpt je zeker aan een wel heel vlotte transit, maar er is meer, meldt Esquire. Ook de cafeïne-vrije koffie liet alles wat sneller verlopen, dus er zijn nog stoffen in je bakje troost die de darmen in overdrive laten gaan.

Hormonale boosdoeners

De dokter heeft twee theorieën. Zo kan het zijn dat je ontbijt en koffie de aanmaak van bepaalde hormonen in je lichaam stimuleren. Motiline stimuleert darmcontracties en gastrine veroorzaakt de afscheiding van zuur in je maag, en dat luidt het begin van een wc-sessie in. Een tweede mogelijkheid is dat het om teamwork van je ontbijt en de koffie gaat. Beide kunnen darmcontracties opwekken en dus samen een sprintje naar het kleinste kamertje met zich meebrengen.