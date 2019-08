Viola Davis kruipt in de huid van Michelle Obama voor ‘First Ladies’

Oscarwinnares Viola Davis zal de hoofdrol van Michelle Obama vertolken in de nieuwe tv-reeks ‘First Ladies’. De 54-jarige actrice maakte faam in grote filmproducties als ‘The Help’, ‘Suicide Squad’, ‘Widows’ en ‘Fences’.

‘First Ladies’ draait rond het privé- en publieke leven van de presidentsvrouwen die het Witte Huis hebben bewoond. Het eerste seizoen focust op Eleanor Roosevelt (echtgenote van president Franklin D. Roosevelt), Betty Ford (echtgenote van president Gerald Ford) en Michelle Obama (echtgenote van president Barack Obama). Davis gaat ook als uitvoerend producent aan de slag voor de serie, die geproduceerd wordt door de Amerikaanse zender Showtime.







Met de 45 first ladies die de Amerikaanse geschiedenis rijk is, heeft de serie alvast keuze te over met het oog op eventuele vervolgseizoenen.

Proud to spotlight these brave, extraordinary women! #FirstLadies https://t.co/Q5WktTR4sX — Viola Davis (@violadavis) 26 août 2019

Rijkgevulde carrière

Davis is een grote naam in Hollywood, met een carrière die ruim twee decennia overspant. Haar bijrol in ‘Fences’ leverde haar in 2017 een Oscar op. Voor haar hoofdrol als huismeid in The Help (2011) werd ze genomineerd voor een Oscar. Ook voor haar bijrol in ‘Doubt’ (2008) kreeg ze een Oscarnominatie. Een Netflix-film geproduceerd door Denzel Washington, ‘Ma Rainey’s Black Bottom’, heeft Davis onlangs gestrikt voor de hoofdrol.

Ook op het kleine scherm blonk Davis uit in reeksen als ‘Traveler’, ‘United States of Tara’ en ‘How To Get Away With Murder’.