VIDEO. Zanger Rob de Nijs wordt onwel en valt van het podium

De Nederlandse zanger Rob de Nijs is dinsdagavond onwel geworden tijdens een optreden in Naaldwijk.

De 76-jarige zanger werd tijdens het nummer ‘Banger hart’ onwel en viel achterover van het podium. Wellicht had hij last van de slopende hitte in de feesttent op het Valstar Wielerspektakel in Naaldwijk.







Een arts die aanwezig was, kwam hem te hulp. De Nijs hoefde niet naar het ziekenhuis, maar vertrok na het incident wel meteen naar huis.

Nog niet stoppen

Op Twitter stelde de zanger van onder meer ‘Dag zuster Ursula’ en ‘Het werd zomer’ iedereen meteen gerust. “Het zag er erger uit dan het is. Voor mensen die nu zeggen: ‘Die ouwe moet stoppen’, dat gaat (nog) niet gebeuren!”, waarna hij iedereen bedankte die hem een hart onder de riem heeft gestoken.