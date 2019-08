“Romelu Lukaku is papa van 8 maanden oud zoontje”

Romelu Lukaku vierde zijn doelpunten afgelopen maanden al meermaals door zijn duim in de mond te steken: het universele gebaar om een zwangerschap of baby wereldkundig te maken. Volgens de Italiaanse krant Gazzetta dello Sport is Lukaku acht maanden geleden vader geworden van Romeo, die naar verluidt maandag tijdens het debuut van zijn papa bij Inter Milaan in een Sky Box op San Siro zat.

Er circuleerden al langer geruchten over de kroost van ‘Big Rom’. De Britse Tabloid The Sun had in januari al gewag gemaakt van een geboorte ten huize Lukaku, maar Gazzetta dello Sport meent het nu zeker te weten. De Rode Duivel zou eind vorig jaar vader geworden zijn van een zoontje, Romeo genaamd. De kersverse spits van Inter Milaan bleef toen tien dagen gewettigd weg van de trainingen bij zijn toenmalige werkgever, Manchester United, naar verluidt “om aanwezig te zijn bij de bevalling”.

Moeder onbekend







Hij nam daarvoor het vliegtuig naar de Verenigde Staten. De identiteit van de moeder blijft strikt geheim. Volgens de Italiaanse pers ontfermt Lukaku’s moeder, Adolphine, zich over het kind en voedt ze hem op. Het verhaal doet denken aan dat van Cristiano Ronaldo, wiens oudste zoon – Ronaldo Junior – ook in de VS geboren is en opgegroeid is bij oma Dolores. Wie de moeder is, is eveneens een mysterie.

Lukaku maakte afgelopen maandag een puik debuut in de Serie A met Inter Milaan: op de eerste speeldag scoorde hij de 3-0 tegen Lecce. De Rode Duivel, die luid werd toegejuicht in het Stadio Giuseppe Meazza, vierde zijn treffer met een buiging naar het publiek. Inter betaalde 70 miljoen euro om de 26-jarige spits over te nemen van Manchester United.