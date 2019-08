Ed Sheeran ontvangt geen royalties meer voor ‘Shape Of You’ na beschuldigingen van plagiaat

Ed Sheeran zou voor zijn wereldhit ‘Shape Of You’ “bewust of onbewust” de mosterd gehaald hebben bij andere componisten, zonder die te vergoeden. Zo luidt een nieuwe aanklacht tegen de superster, die voorlopig geen royalties meer opstrijkt voor zijn oorwurm.

De 28-jarige singer-songwriter werd in het verleden al vaker van plagiaat beschuldigd, en gaf dat in sommige gevallen zelfs toe. Zo trof Sheeran een minnelijke schikking met de originele schrijvers van zijn nummer ‘Photograph’: het lied zou een bewerkte kopie zijn van het nummer ‘Amazing’ van Martin Harrington en Thomas Leonard.

Klacht van onbekende muzikant







Dit keer ontkent Sheeran de aantijgingen van de onbekende Londense muzikant Sam Chokri, die hem voor de rechter gedaagd heeft omdat het refrein van ‘Shape Of You’ verdacht veel zou lijken op zijn lied ‘Oh Why’ uit 2015. Volgens de 26-jarige Chokri zou hij zijn lied naar de entourage van Sheeran gestuurd hebben, in de hoop op een samenwerking. Later hoorde hij elementen uit zijn werk in de megahit ‘Shape Of You’. Oordeelt u vooral zelf:

Daarbovenop beweert Chokri volgens MailOnline dat ander werk van Sheeran eveneens gestolen materiaal zou bevatten van muzikanten als TLC, Shaggy en countryzangeres Jasmine Rae.

Rechterlijk besluit

De royalties voor ‘Shape Of You’ zijn intussen opgeschort in afwachting van een rechterlijk besluit. Sheeran spant op zijn beurt een rechtszaak aan tegen Chokri om zijn royalties op te eisen en stelt dat Chokri zijn bron van inkomsten boycot. De zaak zal in de loop van volgend jaar behandeld worden.

Intussen zal Sheeran niet op water en droog brood moeten leven: ‘Shape Of You’ alleen al leverde hem 20 miljoen pond op, of ruim 22 miljoen euro.