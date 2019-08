Dit kan je doen om besmetting met legionella te voorkomen

Begin mei raakte ons land ongewild in de ban van de legionellabacterie. Heel wat mensen bleken plots besmet met de levensgevaarlijke microbe. Twee mensen overleefden de ziekte niet. Onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ geven we je enkele tips om aan het legionella-noodlot te ontkomen.

“Patiënt overleden aan legionellabesmetting”, kopten alle Belgische kranten in mei. Angst voor de relatief onbekende bacterie regeerde het land. Niet onterecht, want uiteindelijk kwamen twee mensen te overlijden en raakten 32 mensen besmet door de duivelse bacterie. Een koeltoren van papierfabrikant Stora Enso in Gent bleek de boosdoener. Het bedrijf wordt tot op de dag van vandaag met argusogen in de gaten gehouden.

Legionella komt echter niet alleen voor in koeltorens, maar kan even goed opduiken bij je thuis. Krijg je plots te maken met snel opkomende koorts, hoest, spierpijn en kortademigheid? Dan kan je zomaar even prijs hebben. Daarom is legionella testen bij jezelf raadzaam bij het minste vermoeden van besmetting. Hoe sneller je ingrijpt, hoe minder kans dat de besmetting uitgroeit tot een longontsteking – de levensgevaarlijke veteranenziekte – en hoe meer kans dat je er zonder gevolgen van geneest. Antibiotica kunnen immers een groot deel van de besmette mensen helpen.

Inademing van waterdamp

De legionellabacterie voelt zich het best thuis in stilstaand water met een temperatuur tussen 30 en 45 graden. Ze heeft een hekel aan ijskoud water en sterft in enkele minuten af bij heet water boven de 60 graden. Als het beestje zich vermenigvuldigt tot boven de norm van 100 kolonievormende eenheden per liter, wordt het link. Besmetting komt het vaakst voor door inademing van waterdamp. Bijgevolg vormen douches, maar ook onder meer bubbelbaden en hogedrukreinigers een risico.

1. Douche

Zorg ervoor dat het douchewater in de boiler afgesteld is op minimaal 60 graden. Die temperatuur is voor de legionellabacterie onleefbaar, dus dan loop je geen enkel risico. Toch moet je nog steeds oppassen als je langer dan een week van huis bent geweest. In dat geval laat je het best gedurende enkele minuten heet water door je douche lopen en zet je ramen en deuren open voor ventilatie. Daarna kan je zonder risico weer een douche nemen.

2. Bubbelbad

Om te voorkomen dat de legionellabacterie zich nestelt in je bubbelbad, vul je het bad met water uit een warmwatertoestel dat is afgesteld op minimaal 60 graden. Als het bad geleegd wordt, is het raadzaam om het te ontsmetten met een chloorhoudend of desinfecterend product voor zwembaden. Als het bubbelbad een lange tijd heeft leeggestaan, wordt aangeraden om het bad eerst te vullen met heet water van 60 graden, het een tiental minuten te laten bubbelen, en het vervolgens weer leeg te laten lopen. Daarna kan je het opnieuw vullen en met een gerust hart relaxen.

3. Hogedrukreiniger

Als je bij je hogedrukreiniger verwarmd water gebruikt, kan de legionellabacterie ook daarin groeien. Een hogedrukreiniger produceert heel wat nevel, wat het risico op besmetting sterk verhoogt. Gebruik daarom altijd heet water boven de 60 graden of koud water.