De Grand Prix van Spa-Francorchamps

Na een korte zomerstop is het weer zo ver, dit keer gaat de Formule 1 naar België, het circuit van Spa-Francorchamps. De eerste Grand Prix vond hier plaats in 1925 en is volgens velen een van de mooiste van het jaar. Het circuit is met een lengte van 7+ kilometer en 20 bochten een van de langste op de kalender.

Een korte terugblik op de eerste seizoenshelft

De eerste seizoenshelft leek een ramp te worden voor de Formule 1. Het was namelijk al weer een tijdje geleden dat een team zo dominant is geweest bij de start van een seizoen. Tel hierbij op dat de races enorm saai waren, met als hoogtepunt de Grand Prix van Frankrijk. Gelukkig kwam hier verandering in bij de Oostenrijkse GP. Max Verstappen wist hier te winnen en sindsdien zijn de races weer spannend en interessant om naar te kijken. Op basis van de eerste seizoenshelft hebben wij een aantal uitblinkers op een rijtje gezet.

Max Verstappen – De enige coureur die de hegemonie van Mercedes tot op het heden wist te verbreken. Heeft elke race het maximale uit de auto gehaald. Lewis Hamilton – Een geweldige seizoenstart maar wel een aantal keer verslagen door Valtteri Bottas. Carlos Sainz – Carlos Sainz is een aantal keer knap vijfde geworden en staat in het kampioenschap op plek nummer 7, ook wel ‘’Best of the rest’’ genoemd. Kimi Räikkönen – Rijdt tot nu toe ook een geweldig seizoen in Alfa Romeo Racing. Staat op plek nummer 8 en zijn teamgenoot op nummer 18.

Wat valt er te verwachten in België?







Gedurende de eerste seizoenshelft was Mercedes oppermachtig, alleen Red Bull’s Max Verstappen wist 2 overwinningen te behalen. Toch zijn er ook onzekerheden, de teams gebruiken de zomerstop natuurlijk om de auto en motor zoveel mogelijk door te ontwikkelen. Spa is een circuit die vaak gunstig is voor de sterkere motoren vanwege de hoge topsnelheden. Daarom is de verwachting dat Ferrari hier ook om de overwinning zal strijden met Mercedes en Red Bull. Dit is ook de race waar Alexander Albon zijn debuut zal maken als Red Bull coureur. Voor Red Bull is het enorm belangrijk om een goede coureur naast Verstappen te hebben om zo cruciale punten te kunnen pakken voor het constructeurs kampioenschap. Het verschil in prijzengeld tussen de 2e en 3e plek kan al gauw tientallen miljoenen euro’s zijn.

De starttijden

De Grand Prix van Spa-Francorchamps is aankomend weekend van 30 augustus tot en met 1 september.

De starttijden van de GP zijn als volgt: