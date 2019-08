Britse regering wil parlement opschorten om brexit door te drukken

De Britse regering heeft de koningin gevraagd op 14 oktober een toespraak te houden in het parlement. Daardoor worden de werkzaamheden in het parlement tot dan een tijd geschorst, waardoor het moeilijk wordt voor tegenstanders van een brexit zonder akkoord met de EU om die nog tegen te houden. Premier Boris Johnson ontkent aan de BBC dat het parlement geen tijd meer zou hebben om te debatteren over de brexit.

De deadline voor de brexit is 31 oktober. Premier Johnson heeft eerder al aangekondigd dat zijn land wat hem betreft dan effectief de EU verlaat, zelfs zonder akkoord met Brussel. Door een Queen’s Speech aan te kondigen, zal het Lagerhuis stilliggen van halfweg september tot 14 oktober, dus amper twee weken voor de brexit-deadline. De koningin moet er nog mee instemmen, maar dat geldt als een formaliteit.







“We kunnen niet wachten tot 31 oktober met onze plannen om het land vooruit te helpen”, motiveerde Johnson in Londen de toespraak van de Britse koningin, waarin ze het beleid van de regering uit de doeken doet. Johnsons nieuwe regering heeft een “opwindend programma” met plannen rond de strijd tegen misdaad, ziekenhuizen, onderwijs, infrastructuur en de levenskosten. “En daarvoor zijn nieuwe wetten nodig”, aldus de premier.

Ontkenning Johnson

De krappe timing maakt het onwaarschijnlijk dat tegenstanders van een ’no deal’ nog voldoende tijd hebben om roet in het eten te gooien. Johnson ontkent echter dat hij het parlement buitenspel wil zetten. “Dat is totaal onjuist. Het parlement zal ruimschoots tijd hebben om te debatteren over de EU, de brexit en alle andere onderwerpen. Ruimschoots de tijd”, benadrukte Johnson.

Kritiek

De conservatieve parlementsvoorzitter John Bercow reageert verontwaardigd op de door premier Boris Johnson aangekondigde sluiting van het parlement. Bercow heeft het over een “grondwettelijk schandaal”. Het staat voor hem vast dat de demarche enkel tot doel heeft parlementsleden te beletten over de brexit te debatteren.

Het uitstel heeft al furieuze reacties losgeweekt bij zijn tegenstanders. “Dit is een schandalige belediging van onze democratie. We kunnen dit niet laten gebeuren”, tweette Tom Watson, de ondervoorzitter van oppositiepartij Labour. Anna Soubry van Change UK noemt het “buitensporig” dat het parlement gesloten wordt “op een moment van crisis wanneer we uit de EU dreigen te crashen zonder akkoord en zonder mandaat”. “Onze democratie wordt bedreigd door een roekeloze premier”, aldus Soubry, die vroeger zetelde voor de conservatieve partij.

“Het ziet er naar uit dat Boris Johnson effectief het parlement sluit om een brexit zonder akkoord erdoor te duwen. Tenzij parlementsleden volgende week samenkomen om hem tegen te houden, zal deze dag de geschiedenis ingaan als een donkere dag voor de democratie in het Verenigd Koninkrijk”, reageerde de Schotse premier Nicola Sturgeon.