BIZAR. Britse dokter geeft geen medicatie, maar planten aan patiënten

We houden allemaal wel van een paar plantjes in onze huiskamer. Ze zuiveren de lucht én het ziet er nog eens leuk uit ook. In Groot-Brittannië schrijft een huisarts sinds kort planten voor om angststoornissen, depressies en eenzaamheid tegen te gaan.

Hoe gaat het in z’n werk? Patiënten moeten de kruiden, groenten of planten verzorgen en ze daarna planten in een gemeenschappelijke tuin. Daardoor krijgen patiënten de kans om mee te doen aan sociale activiteiten, zoals tuinieren. De dokterspraktijk baseerde zich op het idee dat wanneer je een poosje in een groene omgeving bent, je humeur er positief door beïnvloed wordt.

Afval opruimen







“Ik zie hoe onze patiënten helemaal tot rust komen in onze tuin, en hoe ze betrokken geraken bij andere activiteiten, zoals het opruimen van afval in de wijk”, zegt huisarts Philippa James.