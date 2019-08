De 10 meest gestelde vragen over je detoxkuur 

Een detoxkuur is een hele ommekeer voor je lichaam. Opeens worden alle schadelijke stoffen die al zo lang in je lichaam zaten er weer uitgespoeld. Je lichaam reageert op deze veranderingen, en daar en daar stellen we ons natuurlijk enkele vragen bij. Wij helpen je alvast met de antwoorden!

Wat is detoxen precies?







Een detox houdt in dat iemand een dieet kuur ondergaat. Hierbij wordt de voeding aangepast om daarmee het lichaam hulp te bieden bij het elimineren van giftige stoffen die zich na verloop van tijd opbouwen.

Hoe weet ik of ik een detox kuur nodig heb?

Elke dag wordt je lichaam blootgesteld aan allerlei slechte invloeden van binnen- en buitenaf. Denk maar aan luchtvervuiling, slechte voedingsstoffen, het weer, etc.. Zelfs de vernieuwing van je cellen brengt vrije radicalen met zich mee die nare gevolgen kunnen hebben voor je gezondheid als ze zich opstapelen.

Wanneer al deze schadelijke stoffen zich ophopen, dan heeft dat een aantal gevolgen voor je lichaam. Je krijgt last van hoofdpijn, voelt je vermoeid en uitgeput. In sommige gevallen krijg je zelfs last van spijsverteringsproblemen, huiduitslag en problemen bij het concentreren of onthouden. Dit zijn allemaal tekenen dat je je lever en nieren een handje kan helpen met een detoxkuur.

Ben je zwanger, geef je borstvoeding of lijd je aan een bepaalde ziektes, dan is het aangeraden om eerst raad te vragen aan je dokter of een expert. Ook kinderen ondergaan best geen detox; zij hebben meer baat bij een gezond dieet.

Honger je jezelf niet uit tijdens een detox?

Absoluut niet! Er bestaan zeer veel verschillende vormen van detox, waarbij sommige vooral gebruik maken van supplementen om te helpen bij het hongergevoel. Ook al is detoxen niet altijd even makkelijk, het blijft belangrijk dat je je gezondheid niet op het spel zet. Twijfel je of een specifieke detox methode bij je past, vraag dan zeker raad aan een professional.

Hoe vaak moet ik een detoxkuur volgen?

Algemeen wordt aangeraden om 2 keer per jaar te detoxen, één keer in het voorjaar (na de feestdagen) en één keer tijdens het najaar (na je zomervakantie). Luister hierbij vooral naar je lichaam, en let op wanneer de eerste symptomen weer de kop op steken. Oenobiol Detox Express Gember-Citroen gebruik je bijvoorbeeld gemakkelijk wanneer je voelt dat je hieraan behoefte hebt.

Na je allereerste detox is het soms beter om vervolgens meerdere keren ‘zacht’ te detoxen door wat meer op je voeding te letten, in plaats van altijd slechts twee keer een extremere kuur toe te passen die enkel uit vloeibare voeding bestaat. Zo houd je de hoeveelheid schadelijke stoffen op pijl, in plaats van ze steeds te doen opstapelen.

Zal ik gewicht verliezen?

Het doel van een detoxkuur is niet om gewicht te verliezen, maar om je lichaam te ontgiften en terug gezond te maken. Afvallen mag niet je streefdoel zijn bij het proces. Het klopt echter wel degelijk dat je inderdaad wat gewicht kan verliezen, dit omdat je minder suikers en meer groenten in je dieet introduceert. Wees wel waakzaam dat je tijdens een detoxkuur altijd genoeg voedingsstoffen binnenkrijgt, anders kan dit slechte gevolgen hebben voor je lichaam.

Is het normaal dat mijn adem stinkt?

Een detoxkuur brengt grote veranderingen met zich mee op het vlak van je voeding. Over het algemeen maakt de hoeveelheid suikers in je voeding een grote val, en ook het gehalte aan koolhydraten zal een stuk minder zijn dan wat je normaal binnenkrijgt. In dit geval gaat je lichaam in ketose.

Geen zorgen, dit is geen ziekte of aandoening, maar een normaal proces dat plaatsvindt in je lichaam. Tijdens dit proces worden je vetten verbrand in plaats van de suikers/koolhydraten omdat de kleine hoeveelheden hiervan in je systeem niet meer genoeg energie leveren. Een bijwerking van dit proces is echter dat je adem raar begint te ruiken. Sommige mensen beschrijven het als de geur van aceton. Geen zorgen, veel water drinken of op suikervrije kauwgom kauwen doet wonderen!

Wist je dat: Je lichaam zichzelf de hele tijd detoxt? Je lever en nieren zijn dag in, dag uit bezig met het verwijderen van giftige stoffen uit je lichaam.

Ik voel me slecht, is dat normaal?

Je zal zeker een verschil voelen wanneer je een detoxkuur ondergaat. Alle schadelijke stoffen worden immers uit je lichaam gehaald, maar daardoor zitten ze wel ineens allemaal tijdelijk in je bloedsomloop. Hoe je je precies zal voelen, is echter moeilijk te voorspellen. De algemene symptomen die kunnen optreden tijdens je kuur zijn misselijkheid, vermoeidheid, diarree, hoofdpijn en duizeligheid. Blijven je symptomen aanhouden, zelfs na je detoxkuur? Dan praat je best even met je huisarts.

Hoe lang mag je detoxen?

Hoe lang je detoxt hangt een beetje af van verscheidene factoren. Een extreme detox waarbij er geen vast voedsel wordt aangeraden, doe je best niet langer dan vijf dagen om extreme tekorten in je voeding te voorkomen. Detox je voor de eerste keer, dan heb je toch zeker een 5 tot 7 dagen nodig om je kuur te voltooien. Je lichaam heeft immers tijd nodig om al deze schadelijke stoffen uit je systeem te kunnen verwijderen. Een detox van 10 tot 14 dagen is de norm voor veel kuren, kijk maar naar de Slimshot Detox 14 Dagen .

Ineens heb ik een enorm winderig gevoel, is dat normaal?

Dat je eetgewoonten drastisch veranderen tijdens een detoxkuur wist je al. Ineens verschijnen er een stuk meer groenten in je dagelijkse maaltijden, wat betekent dat je spijsvertering te maken krijgt met een een grotere hoeveelheid vezels dan voorheen. Vezels zijn van nature moeilijker te verteren, en je lichaam moet dus harder werken om alles af te breken. Dit kan wel eens winderigheid veroorzaken, zeker wanneer je veel rauwe groenten eet tijdens een maaltijd. Heb je dus enorm veel last, probeer dan eens je groenten te koken of te stomen!

Wat eet ik het beste als ik wil snacken tijdens mijn kuur?

Bij een compleet vloeibaar dieet ga je best niet ineens naar vast voedsel grijpen om te snacken. Andere detox kuren laten wel meer toe, zolang je maar bewuste keuzes maakt. Bij de Forté Pharma Detox 5 is dit bijvoorbeeld het geval, aangezien de formule enkel in de ochtend wordt genomen met een glas water. Het beïnvloedt je dieet dus niet. Je kan jezelf dus extra’s gunnen zoals een fruit en groenten smoothie, een extra portie groenten, popcorn zonder suiker, etc.

Het is belangrijk om geen enkele maaltijd over te slaan wanneer je een detoxkuur aan het volgen bent. Heb je toch nog extreme honger? Probeer dan wat meer water te drinken. Vaak gaat het gevoel dan vanzelf over.

