Zaakwaarnemer keeper Verrips dient klacht in tegen bestuur KV Mechelen

De zaakwaarnemer van de Nederlandse doelman Michael Verrips heeft bij de onderzoeksrechter in Tongeren klacht met burgerlijke partijstelling ingediend tegen de bestuurders van KV Mechelen. De Nederlandse keeper Verrips is bij KV Mechelen vertrokken voor een transfer naar de Engelse Premier League, nadat Malinwa voor matchfixing veroordeeld was. Volgens makelaar Wessel Weezenberg heeft het bestuur van KV Mechelen die transfer tegengewerkt en vandaar de klacht wegens afpersing. Dat lieten de vier raadslieden van de makelaar in een gezamenlijk persbericht weten. Verrips, die tijdens de bekerfinale tegen AA Gent nog onder de lat stond, had het contract met KV Mechelen eenzijdig verbroken na de veroordeling wegens matchfixing. De raadslieden menen dat er sinds die uitspraak geen enkele contractuele verbintenis meer bestond tussen Verrips en de Mechelse club. Verrips trok naar de arbeidsrechtbank van Mechelen, zodat die de financiële afwikkeling zou regelen. Hierbij speelt de wet van februari 1978 mee. In dit geval zou het gaan om ongeveer 350.000 euro.

“Ondanks die procedure en ondanks de waarschuwingen van Verrips hebben bepaalde bestuurders niet geaarzeld om druk uit te oefenen op Verrips zelf, zijn makelaar en toekomstige kandidaat-werkgevers voor de doelman, waaronder het Engelse Sheffield United, promovendus in de Premier League. KV Mechelen had alleen de bedoeling om een transfer te blokkeren, tenzij ofwel de heer Verrips ofwel zijn makelaar een geldsom van meer dan een miljoen euro aan de club zou storten,” aldus zijn raadslieden Martin Hissel, Jean-Louis Dupont, Rodrigue Capart en Florent Stockart.







De zaakwaarnemer ziet de bedreigingen en de door KV Mechelen uitgeoefende druk om meer dan een miljoen euro te vragen als een poging tot afpersing, aangezien de Belgische wet in dergelijke gevallen een maximumbedrag heeft vastgelegd. KV Mechelen legde zich immers niet neer bij de transfer van Verrips naar Sheffield United en stapte naar de FIFA om dat aan te vechten. Sheffield United had Verrips als een “free transfer” bekend gemaakt. De raadslieden van Weezenberg voegden er dinsdag aan toe dat de FIFA aan Sheffield United het internationaal transfercertificaat heeft toegekend zodat Verrips behoorlijk geregistreerd staat bij zijn Engelse club.

bron: Belga