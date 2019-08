Wedstrijden van Red Flames worden voortaan uitgezonden op open net

Om de visibiliteit van de Red Flames en het Belgisch vrouwenvoetbal te verhogen, zullen alle wedstrijden van de nationale vrouwen rechtstreeks uitgezonden worden op open net. Proximus, Q2 en Club RTL worden de mediapartners van de Red Flames, kondigde de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) aan op een congres in Brussel. Betaalzender Proximus wordt samen met Club RTL en DPG Media (met o.a. Q2 en Qmusic) mediapartner van de Red Flames voor de EK-kwalificatiecampagne. Zo zal komende week donderdag om 19u30 de vriendschappelijke wedstrijd tegen Engeland voor het eerst in beide landstalen live te zien zijn op open net.

De verhoogde visibiliteit is een belangrijke peiler in de commerciële uitbouw van de Red Flames, die sinds de naamsverandering in 2013 stilaan een merk worden. Tot voor kort werd je sponsor van de voetbalbond en de Rode Duivels. Het vrouwenvoetbal zat altijd mee in het pakket. “Voortaan worden die contracten gesplitst en gaan de opbrengsten rechtstreeks terug naar het vrouwenvoetbal”, aldus Katrien Jans, manager vrouwenvoetbal bij de KBVB. ING wordt net als bij de Rode Duivels hoofdsponsor van de Flames, Proximus en Connections zijn mee op de kar gesprongen. Connections wordt zelfs de eerste exclusieve partner van de nationale vrouwenploeg.







De KBVB investeert de komende twee jaar in totaal zo’n 3 miljoen euro extra om de groei van het vrouwenvoetbal. Die middelen worden gehaald uit de winsten van het WK 2018 van de Rode Duivels en de sponsorinkomsten. Een deel van dat geld gaat naar de uitbouw van een communicatiestrategie. Zo zullen ambassadeurs als Eden Hazard en Thibault Courtois het vrouwenvoetbal promoten en komt er volgende week al een eerste promotiespot op televisie.

bron: Belga