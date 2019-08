Trump spreekt steun uit voor Bolsonaro

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn steun uitgesproken voor de manier waarop zijn Braziliaanse ambtgenoot Jair Bolsonaro de bosbranden in het Amazonegebied bestrijdt. Bolsonaro “werkt hard om de branden te bestrijden en levert in alle opzichten goed werk voor de mensen in Brazilië. Niet makkelijk. Hij en zijn land hebben de totale steun van de Verenigde Staten”, zo tweette Trump.

Bolsonaro bedankte prompt de Amerikaanse president en betoogde dat zijn land “met groot succes” de branden bestrijdt. “De fake news campagne tegen onze soevereiniteit zal niet slagen. De VS kunnen altijd rekenen op Brazilië”, voegde hij toe.







Trump was aanwezig op de G7-top in Biarritz, waar de leiders van zeven grote industrielanden een hulppakket voor het Amazonegebied aanboden. Bolsonaro wijst het aanbod van de hand, tenzij de Franse president Emmanuel Macron zijn verontschuldigingen aanbiedt voor de “beledigingen” die hij geuit zou hebben aan het adres van de Braziliaanse president. Macron had gezegd dat Bolsonaro had “gelogen” over zijn engagement in de strijd tegen klimaatverandering.

bron: Belga