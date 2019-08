Philippe Clement wil geschiedenis schrijven met Club Brugge

Club Brugge verdedigt morgenavond (21u) voor eigen supporters een 1-0 voorsprong tegen het Oostenrijkse LASK Linz in de terugwedstrijd van de play-offronde in de Champions League. “We willen met deze groep geschiedenis schrijven, door via dit parcours de Champions League te bereiken”, verklaarde coach Philippe Clement daags voordien in het Jan Breydelstadion. Club Brugge is nog 90 minuten verwijderd van de lucratieve groepsfase van de Champions League. Vorige week verwierven de Bruggelingen een gunstige uitgangspositie in het Linzer Stadion dankzij een penaltydoelpunt van Hans Vanaken. “Ik verwacht dat ze opnieuw met veel energie gaan spelen, net als in de heenmatch”, zei de T1 van blauw-zwart. “Dat heeft ook Bazel in de vorige ronde voor eigen publiek ondervonden. LASK is een heel energieke en fysieke ploeg. Ze zijn erg gemotiveerd, dat blijkt ook uit de krantenartikels in Oostenrijk. Maar ze krijgen een heel gemotiveerd Brugge tegenover zich. Bij een gelijkspel ben je zeker van kwalificatie. Maar we spelen om te winnen en doelpunten te maken. Want als je op een draw mikt, kan je pech hebben. En dan loop je achter de feiten aan en moet je plots iets helemaal anders doen.”

In 2002, 2003 en 2005 kwalificeerde Club Brugge zich na strafschoppen voor de groepsfase. “We hebben daar zo vlak voor de wedstrijd niet speciaal op getraind. Want ik geloof daar niet in”, vervolgde Clement. “De voorbije weken hebben we wel enkele keren op strafschoppen getraind. Ik weet dus welke spelers beter zijn qua penalty’s. Maar voor mij moet het niet zo spannend worden, dat is niet de bedoeling.”







Club Brugge kan het eerste Belgische team ooit worden dat zich via de voorrondes in het niet-kampioenenspoor voor de groepsfase van het kampioenenbal plaatst. “We willen met deze groep geschiedenis schrijven, door via dit parcours de Champions League te bereiken”, aldus Clement. “Binnen de club hield zo goed als niemand hier een dikke maand geleden rekening mee.”

Club Brugge zou op het punt staan om met de Keniaanse middenvelder van Tottenham Victor Wanyama (28) nog een grote transfer te realiseren. “Kwalificatie voor de Champions League maakt geen verschil voor hem of hij al dan niet komt”, stelde Clement, die bij Germinal Beerschot nog samenspeelde met Wanyama. “Ik ken niet alleen zijn kwaliteiten, maar ook zijn mentaliteit. Hij is uiteraard niet de enige jongen met wie we op dit moment bezig zijn. Je kan niet alle eieren in één mand leggen. Uiteraard kan Champions League-deelname voor elke nieuwe speler een doorslaggevend element zijn in de laatste dagen van de transferperiode.”

Afgelopen weekend kwamen Ruud Vormer en co. niet in actie in de competitie, terwijl LASK zaterdag wel aan de bak moest bij Rapid Wenen (1-2 zege). “We hebben ons de hele week met de technische staf goed kunnen voorbereiden op deze wedstrijd. We zijn 200 procent klaar en voelen geen extra druk”, reageerde verdediger Simon Deli, die geen last meer heeft aan zijn enkel. “Spelen in de Champions League was altijd mijn doel. Het zou mooi zijn om dat nu te kunnen verwezenlijken.”

