Oud-VW-topman Ferdinand Piëch overleden

Ferdinand Piëch, de vroegere CEO en voorzitter van Volkswagen, is overleden. Dat bericht het Duitse Bild. De man was 82 jaar.

Piëch zou al op zondag zijn gestorven, in een ziekenhuis in Beieren. Zijn overlijden werd nog niet officieel bevestigd.

Onder zijn bewind groeide Volkswagen uit tot één van de grootste autoconcerns ter wereld. Ferdinand Piëch was de kleinzoon van de stichter van Porsche en voegde het luxemerk toe aan de groep.

Toen hij in 1993 aan het hoofd van VW kwam te staan, maakte het Duitse autobedrijf nog verlies. VW kampte met hoge kosten en kwaliteitsproblemen. Piëch slaagde erin de groep uit de rode cijfers, zonder al te groot banenverlies. De topman genoot steun van zowel vakbonden als aandeelhouders. In 2002 werd hij voorzitter van de raad van toezicht van VW. De kroon op zijn werk kwam er in 2012, toen hij Porsche volledig onderbracht bij VW. Ook de luxemerken Bugatti en Bentley maken deel uit van het autoconcern, naast de merken voor het grote publiek Seat en Skoda.

In 2015 kwam een einde aan het voorzitterschap van Piëch, na een machtsconflict rond toenmalig topman Martin Winterkorn. Dat had naar verluidt te maken met het dieselschandaal bij de autofabrikant.

Ferdinand Karl Piëch werd op 17 april 1937 geboren in Wenen. Zijn vader Anton was een advocaat en zijn moeder, Louise, was de dochter van Ferdinand Porsche. Piëch studeerde in Zwitserland voor ingenieur en startte zijn carriere bij Porsche in Stuttgart. In 1972 ging hij aan de slag bij Audi, een dochter van Volkswagen.

Piëch had vijf kinderen bij zijn eerste vrouw Corina von Planta; twee kinderen uit zijn relatie met Marlene Porsche -de ex van zijn neef Gerhard Porsche-; drie kinderen met Ursula Piech; en nog twee andere kinderen.

