Ook Boliviaanse president Morales onder vuur

In navolging van de extreemrechtse Braziliaanse president Jair Bolsonaro is nu ook de linkse Boliviaanse president Evo Morales het doelwit geworden van kritiek van ecologisten. Zij houden zijn landbouwbeleid verantwoordelijk voor bosbranden die al een miljoen hectare bos hebben vernield in het oosten van het land. Onder druk van lokale milieuorganisaties aanvaardde de linkse leider zondag uiteindelijk hulp van verschillende landen uit de regio en van Spanje. Die willen de ongecontroleerde branden helpen bestrijden die al weken woeden in de Boliviaanse Pantanal, het grootste draslandgebied ter wereld, dat zich uitstrekt tot Brazilië en Paraguay.

Morales schortte ook tijdelijk de verkiezingscampagne op. Eind oktober staan in Bolivia verkiezingen gepland en Morales wil dan een vierde mandaat binnenhalen, wat overigens niet onomstreden is.







Volgens de officiële cijfers zijn er 950.000 hectare in vlammen opgegaan in het oosten van het land sinds mei. Maar de branden zouden sinds midden augustus fel opgeflakkerd zijn.

Milieuorganisaties hebben forse kritiek op de zogenaamde “chaqueo”, waarbij bos in brand wordt gestoken om landbouw te bevorderen. Ecologisten zijn tegen een wet uit 2016 die de toegelaten oppervlaktes voor ontbossing uitbreidt van 5 naar 20 hectare. Ook verzetten ze zich tegen een wet uit juli die gecontroleerde branden voor ontbossing toelaat.

“Het feit alleen al om gecontroleerde branden toe te laten is een aanval op de rechten van Moeder Aarde en van burgers in het algemeen. Dit heeft impact op het ecosysteem en het milieu waarin we ons allen ontwikkelen”, zegt Unitas, een netwerk van sociale ngo’s.

Leonardo Tamburini, directeur van de ngo Cejis, zegt dat de regering van Morales ingaat tegen de principes waar ze lang zelf voor heeft gestaan. Morales behoort tot het inheemse Aymara-volk en is als dusdanig een groot voorvechter van de natuur en een van de pleitbezorgers van de ‘Universele Verklaring van de Rechten van Moeder Aarde’. Die verklaring is een initiatief van de Amerikaanse inheemse volkeren, die willen dat de Verenigde Naties ze goedkeuren.

Maar de jongste jaren sloot Bolivia verschillende internationale akkoorden, in het bijzonder met China, voor de ontginning van aardgas en vooral lithium. Tegen 2021 wil Bolivia de op drie na grootste producent hiervan zijn.

De regering van Evo Morales zegt dat de droogte de belangrijkste oorzaak is van de branden.

Bron: Belga