Nieuw op 1 september – Philippe Remarque wordt journalistiek directeur bij DPG Media in België en Nederland

De Nederlander Philippe Remarque wordt vanaf 1 september journalistiek directeur in de België-Nederland-directie van DPG Media (ex-De Persgroep) . In die nieuwe functie van journalistiek directeur geeft hij vorm aan de journalistieke kwaliteit en koers van de onderneming. Een belangrijke opdracht is de digitalisering van de journalistiek in goede banen te leiden.

In oktober vorig jaar paste DPG Media, de mediagroep die ook actief is in Nederland, zijn managementstructuur aan en installeerde een “België-Nederland-organisatie” om intensiever samen te werken tussen beide landen. Dat doet het mediabedrijf om de digitale transformatie te versnellen.

Remarque is nu nog hoofdredacteur van De Volkskrant, een functie die hij meer dan 9 jaar vervulde.

bron: Belga