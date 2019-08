Neymar verschijnt in populaire Netflix-reeks “La Casa de Papel”

Liefhebbers van de populaire Netflix-reeks “La Casa de Papel” mogen alvast warmlopen voor een gastoptreden van voetballer Neymar. Dat maakte de Braziliaanse aanvaller dinsdag bekend via Twitter. Neymar zal in twee afleveringen van het derde seizoen te zien zijn. “Ik heb mijn droom gerealiseerd door in mijn favoriete serie mee te spelen”, tweette Neymar, die op sociale media met de hashtag “#nuevofichaje” (nieuwe aanwinst) zinspeelde op aanhoudende transferperikelen. De boodschap gaat gepaard met een video waarop de Braziliaan het typische Dali-masker afzet.

Netflix zette dinsdag nieuwe versies online van afleveringen 6 en 8 van seizoen drie. Daarin vertolkt Neymar de rol van een Braziliaanse monnik, genaamd Joao. Seizoen drie van La Casa de Papel verscheen al op 19 juli op Netflix, maar zonder Neymar. Door een verkrachtingszaak beslisten de programmamakers om de scenes met de Braziliaanse voetbalvedette te schrappen. Die rechtszaak werd eerder deze maand zonder gevolg geklasseerd, waarop de makers beslisten om de afleveringen met Neymar alsnog online te plaatsen.

Neymar ligt nog onder contract bij PSG, maar komt niet in actie voor de Franse landskampioen. De vedette heeft zijn zinnen gezet op een vertrek.

bron: Belga