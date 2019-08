Jakobsen heeft 1e zege in grote ronde beet: “Wist zelf niet dat ik gewonnen had”

Fabio Jakobsen (22) heeft zijn eerste zege in een grote ronde beet. De Nederlandse kampioen haalde het heel nipt voor Sam Bennett. “Ik wist zelf niet dat ik gewonnen had”, vertelde hij na afloop. “Ik gooide mijn fiets over de lijn en kon niet zien of ik gewonnen had, want ik had mijn ogen dicht.” “Ik wist pas dat ik gewonnen had toen ik een paar jongens van het team hoorde juichen”, vertelde hij in het flashinterview. “Zelf zag ik het niet, ik deed mijn jump, mijn ogen waren dicht, Sam Bennett zat echt wel dicht bij mij en ik keek naar hem. Ik wist het niet. Ongelooflijk, ik win, ik ben er zo blij mee, dit is nog maar mijn eerste grote ronde. Ik kwam naar hier met de ambitie om een rit te winnen en nu heb ik die beet. Hier ben ik heel trots op, dan nog wel een zege in mijn trui van nationale kampioen.”

Jakobsen finishte gisteren als zevende. “Ik was ontgoocheld, de ploeg was ontgoocheld. Gisteren kwam het er niet uit, we waren uit op revanche, wilden tonen dat we een sterke ploeg hebben met een goede lead-out en dat hebben we ook bewezen. Ik denk dat we de finale gedomineerd hebben. Richeze deed een perfecte lead-out. Toen ik dacht dat mijn moment was aangebroken, ging ik vol en ik win. Het verschil is klein, maar het belangrijkste is dat ik win en dat die zege nu op mijn palmares staat.”







Het is voor Jakobsen zijn zesde zege van het seizoen, zijn derde al in de World Tour na een rit in de Ronde van California en in de Ronde van Turkije. Eerder dit jaar won hij ook de Scheldeprijs.

bron: Belga