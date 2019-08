Iran houdt zich “trouw” aan nucleair akkoord

Iran is het internationaal nucleair akkoord “trouw aan het implementeren”. Dat heeft de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi verklaard na een vergadering met zijn Iraanse evenknie Mohammad Jawad Zarif in Peking. Dat Iran zich aan de overeenkomst houdt, moet erkend worden, aldus Wang nog. China begrijpt dat Iran legitieme eisen had. De VS stapten uit het nucleaire akkoord dat Teheran overeen was gekomen met belangrijke wereldmachten.

Zarif kwam gisteren in Peking aan na een verrassingsbezoek aan de G7-top in het Franse Biarritz. Hij had voordien op Twitter laten weten dat hij “belangrijke dagen” in het vooruitzicht had.







Bron: Belga