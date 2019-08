“Integratie? De regering zal het tegengestelde bereiken”

Het Agentschap Inburgering en Integratie is ongerust over de ontwerpteksten voor de Vlaamse formatie. “Ze willen al onze expertise overboord gooien”, luidt het vandaag in De Standaard. “Een gemeenschap vormen en een ‘wij’ definiëren die nieuwe groepen in onze Vlaamse gemeenschap kan opnemen.” Dat is, volgens de ontwerpnota die de N-VA bij de Vlaamse regerings­onderhandelingen op tafel legde, “de opdracht die voor ons ligt”. Maar volgens de medewerkers van het Agentschap Inburgering en Integratie zullen de in de nota voorgestelde maatregelen “precies het tegengestelde bereiken”. Dat schrijven ze in een opiniestuk in de krant.

De ondertekenaars – van wie de meesten anoniem blijven uit vrees voor ontslag, maar van wie de namen ­gekend zijn bij de krant – verwijzen onder meer naar het voorstel om de inburgeringscursus ­betalend te maken. “Dat zal betekenen dat de verplichte inburgering voor velen een onmogelijke opdracht wordt”, schrijven ze. Ook de invoering van boetes voor wie de verplichtingen niet nakomt en bijvoorbeeld niet slaagt voor een verplichte burgerschapstest, stoot de personeelsleden van het Agentschap tegen de borst.







De auteurs hebben het over ‘symboolmaatregelen’, die ver ­afstaan van de realiteit van een succesvol inburgeringsbeleid.

Achter de bezorgdheid om de kwaliteit van het integratiebeleid, schuilt een andere zorg: die om de eigen toekomst. De schrik is dat er opnieuw een grote groep mensen zal moeten vertrekken. Naar acties grijpen de vakbonden nog niet. “Het gaat tenslotte om een ontwerp­nota”, luidt het.

bron: Belga