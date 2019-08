Griekenland heft alle beperkingen op kapitaalstromen op

Griekenland gaat alle beperkingen op de uitvoer van kapitaal opheffen, vier jaar na de invoering ervan met de bedoeling het financiële systeem te stabiliseren. “De controle op geldstromen is geschiedenis vanaf vandaag”, verklaarde premier Kyriakos Mitsotakis vandaag in het parlement. Concreet kunnen de Grieken nu onbeperkt geld afhalen en overschrijven van of naar het buitenland. De vorige Griekse regering, onder leiding van Alexis Tsipras, legde in juni 2015 beperkingen op nadat er paniek uitbrak over de banksector, en Grieken massaal hun geld weghaalden. In eerste instantie mocht de bevolking maximaal slechts 60 euro per dag afhalen. Die limiet werd geleidelijk afgebouwd, maar pas nu is er sprake van een volledige normalisering. Het Zuid-Europese land klimt hiermee verder uit het dal nadat het in 2010 moest worden gered van het faillissement.

Bron: Belga