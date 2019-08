Eerste onweersbuien in noorden en oosten van het land

Het drukkend warme en zonnige weer gaat ook deze namiddag verder. Soms zijn er wel enkele hoge en middelhoge wolkenvelden te zien. In de meeste streken blijft het droog, maar plaatselijk, vooral in het noorden en oosten, kan er een onweersbui gevormd worden. In de Ardennen wordt het tot 28 tot 30 graden, elders tussen de 31 en 33 graden. Dat voorspelt het KMI. Vannavond neemt de kans op een lokale onweersbui af en wordt het rustig en droog. Het blijft ook ’s nachts nog lang warm. Het kwik zakt uiteindelijk niet beneden waarden tussen 16 en 21 graden. Soms zijn er wat meer hoge of middelhoge wolkenvelden.

Ook morgen begint met veel zonneschijn en warm weer, maar in de loop van de dag neemt de onstabiliteit toe. Vooral in de namiddag en avond is er kans op onweersbuien. Lokaal kunnen de buien fel zijn en vergezeld met hagel en rukwinden. De maxima liggen rond 24 graden aan zee en tussen 26 en 30 graden in het binnenland. In de nacht van morgen op donderdag trekt een meer georganiseerde onweerachtige regenzone oostwaarts over ons land. De minima liggen tussen 14 en 18 graden.







Die regenzone sleept donderdag in eerste instantie nog over het oosten van het land, alvorens weg te trekken richting Duitsland en Nederland. Aan de achterzijde van de regenzone krijgen we licht wisselvallig weer, met opklaringen en soms meer wolkenvelden en enkele lokale buien. Op het eind van de dag wordt het overal droog. Het wordt minder warm, met maxima tussen 20 graden in de kuststreek en 26 graden in Belgisch Lotharingen.

Vrijdag wordt het rustig en droog weer en wisselend bewolkt met maxima tussen 20 en 25 graden. Zaterdag sluiten we de meteorologische zomer af met mooi weer: zonnige intermezzo’s wisselen af met soms enkele wolkenvelden. Het blijft droog bij maxima tussen 22 en 26 graden.

Zondag neemt de kans op neerslag toe en het wordt mogelijk minder warm. De maxima liggen waarschijnlijk rond de normalen voor de tijd van het jaar: rond 22 graden in het centrum.

bron: Belga