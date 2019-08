Belgische voetbalbond investeert drie miljoen extra in vrouwenvoetbal

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) zal de komende twee seizoenen bijna drie miljoen euro investeren in vrouwenvoetbal. Dat heeft CEO Peter Bossaert gezegd tijdens Belgiës eerste Women’s Football Summit in het auditorium van Brussels Expo. “Het gaat goed met het vrouwenvoetbal in ons land, maar er is een nieuwe stroomstoot nodig.” België telt vandaag bijna 40.000 voetballende meisjes en vrouwen, dat waren er nooit meer. Om de ontwikkeling van de vrouwensport verder te stimuleren, ontwikkelde de KBVB een ambitieus actieplan getiteld ‘The World is at our Feet’. Bossaert stelde de plannen van de voetbalbond dinsdag voor.

bron: Belga