Waarom herinneringen langzaam vervagen

Waarom kan je je moeiteloos de naam van die ene rare klasgenoot in de basisschool nog herinneren, maar kan je niet op de naam komen van een persoon die je net ontmoet hebt? Het geheim zit hem in het aantal geactiveerde neuronen in de hersenen, zo heeft een team van wetenschappers uitgezocht.

Carlos Lois, een vooraanstaande bioloog en biologieprofessor, publiceerde zijn onderzoek vorige week in het wetenschapsblad Science. Hij onderzocht samen met een team wetenschappers het ontstaan en vervagen van herinneringen bij proefmuizen. Zijn bevindingen werpen nieuw licht op de werking van het geheugen na hersenschade, zoals bij beroertes of dementie.