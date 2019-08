Politie redt puppy die in volle zon op balkon zat

Met deze tropische temperaturen is het belangrijk om huisdieren uit de zon te houden. Agenten in Rotterdam waren dan ook verbaasd toen zij een puppy zagen die bij een woning in de volle zon op het balkon zat.

De politie had eerder een melding gehad en was gelukkig op tijd om het dier te redden. Het beestje is in beslag genomen en er wordt onderzocht wie de eigenaar is.

Alert blijven

Zucht…Door @Politie24 gestuurd naar woning alwaar een puppie hondje in de volle zon zou zitten op een balkon. Wij hebben de pup van het balkon gehaald en het beestje in beslag genomen. Er wordt onderzoek gedaan om de eigenaar te achterhalen ^MSc @Pol_DWRotterdam @Politie144 pic.twitter.com/Dv3jN2lfTw — Politie Feijenoord (@POL_Feijenoord) August 25, 2019







De Nederlandse Politie Eenheid Dierenwelzijn maakt baasjes constant alert op de gevaren van de hoge temperaturen deze zomer. Ook wanneer een hond niet opgesloten in de auto zit, kan het buiten snel te warm voor het dier worden, zo waarschuwt de politie.

Bron: Metro Nederland