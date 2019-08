Nieuwste dieselwagens zuiveren de lucht

Dieselwagens worden meer en meer verbannen uit de grootsteden. Uit nieuw onderzoek is echter gebleken dat de nieuwste dieselwagens properdere lucht uitstoten dan de omgevingslucht en bijgevolg de lucht dus zuiveren.

Het opvallend onderzoek werd gedaan door het Duitse magazine Auto, Motor & Sport. Zij lieten de nieuwste dieselmodellen door het bedrijf Emissions Analytics onderwerpen aan een test. Daarin werd nagegaan hoeveel fijnstof ze uitstoten, en hoeveel fijnstof er sowieso in de omgevingslucht zit. Fijnstof is immers de boosdoener als het gaat om gezondheidsproblemen, koolstofdioxide (CO2) is dan weer nefast voor het milieu.

Centrum van Stuttgart







Er werden vier dieselmodellen getest: een BMW 740d, een Citroën C5 Aircross 2.0 BlueHDi 180, een Kia Optima Sportswagon 1.6 CRDi en een VW Tiguan 2.0 TDI 4Motion. Uit de test bleek dat de wagens bij een gelijkmatige belasting zo’n 15.000 deeltjes/cm3 uitstoten. Vervolgens werd de concentratie van fijnstof gemeten in het centrum van Stuttgart. Op dagen met een hoge concentratie bleken zo’n 50.000 deeltjes/cm3 in de lucht te zitten, terwijl op dagen met een lage concentratie nog zo’n 10.000 deeltjes/cm3 teruggevonden werden.

Beduidend minder fijnstof

Hun conclusie was dan ook dat de nieuwste dieselwagens net bij kunnen dragen aan een gezondere omgevingslucht, vooral op dagen met een hoge concentratie van fijnstof (15.000 deeltjes/cm3 tegenover 50.000 deeltjes/cm3). De lucht die via de motor en de uitlaatlijn is gepasseerd, bevat dan beduidend minder fijnstof dan de omgevingslucht. Op dagen met een lage concentratie van stofdeeltjes is de uitstoot ongeveer gelijk (15.000 deeltjes/cm3 tegenover 10.000 deeltjes/cm3).