Familie maakt zich zorgen om de gezondheid van clown Bassie

Het gaat niet goed met Bas van Toor, beter bekend als de gelijknamige clown uit het duo Bassie & Adriaan. Hij mag binnenkort het revalidatiecentrum verlaten na een schouderblessure, maar kampt nu ook met nierstenen. Zijn familie maakt zich zorgen, vertelt zijn dochter Liesbeth aan De Telegraaf.

De 83-jarige Van Toor keer er naar uit het ziekenhuis te mogen verlaten, maar dat was van korte duur. Hij moet er zich binnenkort opnieuw aanmelden op nierstenen te laten verwijderen Dat klinkt als goed nieuws, maar nu heeft de entertainer ook nierstenen gekregen. “Van de schouderbreuk is hij redelijk hersteld, maar we zijn natuurlijk niet blij met de volgende ingreep die in het verschiet ligt. Pa heeft enorm veel pijn en die nierstenen moeten er zo snel mogelijk uit”, vertelt Liesbeth. “Het vervelende is dat mijn vader behoorlijk verzwakt is.”

Het blijft niet bij deze tegenslag. Bas liep ook nog een blaasontsteking op die weer een nierbekkenontsteking veroorzaakte. Zijn familieleden vragen zich af hoe lang hij het nog volhoudt. Ook broer Aad vertelt aan Shownieuws: “Ik moet zeggen, als ik de ene ellende na de andere zie die Bas meemaakt, dan vergaat mij het lachen weleens. Maar, hij heeft nog steeds zijn humor.”