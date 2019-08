Derde hittegolf van 2019 aangebroken

De derde hittegolf van dit jaar is een feit. Vandaag overschreed het kwik in Ukkel opnieuw de kaap van 30 graden Celcius. Kort na 12 uur was het 30,4 graden.

Het KMI spreekt van een hittegolf wanneer de maxima in Ukkel gedurende minstens vijf opeenvolgende dagen tenminste 25 graden halen, waarbij op minstens drie dagen 30 graden gehaald wordt.







Die norm is gehaald: vrijdag werd het in Ukkel 26,6 graden, zaterdag 29,4, zondag 30,9 graden, maandag 31,3 graden en dinsdag dus opnieuw een dertigplusser. De precieze maximumtemperatuur zal pas later gekend zijn.

Zeldzaamheid

Drie hittegolven op één jaar is een zeldzaamheid. De vorige hittegolven deze zomer gingen van 23 tot 30 juni en van 22 tot 26 juli, of tot daartoe dertien hittegolfdagen.

De lange, warme zomer van 2018 leverde Ukkel – het nationaal referentiepunt – twee hittegolven op: eerst 15 dagen van 13 tot 27 juli en dan een reeks van tien dagen, tussen 29 juli en 7 augustus.

Met drie hittegolven in een jaar is 2019 echter geen unicum: 1947 tekende volgens de website van weerman Frank Deboosere voor vier hittegolven, met liefst 46 hittegolfdagen: 29 mei-4 juni, 24-29 juni, 22 juli-4 augustus en 10-28 augustus.