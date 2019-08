Daarom mag je nooit de velletjes van je verbrande huid plukken

Voor september komt aankloppen, worden we nog eens getrakteerd op zomerse temperaturen. Een stralende zon is fijn, maar als je je niet goed beschermd, zit je voor je het weet met een verbrande huid. Na een tijdje begint die rode huid te vervellen en is het heel aanlokkelijk om de stukjes huid zelf van je schouders of rug te plukken. Dat mag je echter in geen geval doen.

Vervellen is een natuurlijke reactie van je lichaam. Je stoot de beschadigde huid af en maakt weer plaats voor een nieuwe. Dit proces kan verschillende dagen in beslag nemen, maar je kan er helaas niets aan doen.







Je verbrande huid heeft immers tijd nodig om te genezen. Als je de velletjes te vroeg lostrekt, heb je een grotere kans op littekens. Je trekt immers het weefsel van je gezonde huid mee.

Wat kan je dan wel doen tegen een zonverbrande huid? Hydrateer je velletje ten eerste grondig. Een crème op basis van aloë vera is erg voedend. Drink daarnaast voldoende water. Zo hydrateer je je huid vanbinnenuit. En vooral, blijf in de schaduw! Je verbrande huid mog niet nog eens blootgesteld worden aan een felle zon.