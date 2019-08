Belgen nemen kortste middagpauze van alle Europeanen

De gemiddelde Belgische werknemer spendeert amper 22 minuten aan zijn lunchpauze. Belgen zijn hiermee duidelijk sneller dan andere Europese werknemers, die langer genieten van hun middageten. Dat blijkt uit een studie van vacaturewebsite StepStone.

Voor Belgische werknemers duurt de gemiddelde middagpauze slechts 22 minuten, terwijl de Britten, Duitsers en Fransen respectievelijk 24, 25 en 29 minuten aan hun maaltijd besteden. Er is ook een duidelijk verschil in de toegelaten duur van de lunchpauze. Belgen krijgen gemiddeld 40 minuten, net zoals de Britten. In Oostenrijk, Duitsland en Frankrijk krijgen werknemers gemiddeld tussen 57 en 62 minuten pauze.

Onvolledig







Opvallend is dat heel wat Europese werknemers (49% tot liefst 60%) hun lunchpauze niet volledig benutten. Onze oosterburen staat op dat vlak duidelijk op de eerste plaats, terwijl België de nummer twee is. In Frankrijk zien we dat meer dan 50% wél de volledige toegestane tijd benut, in tegenstelling tot andere landen.

Veel werk

De belangrijkste reden om geen volledige middagpauze te nemen, is dezelfde in alle landen: er is gewoon te veel werk. In Duitsland, België, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk voelt 65-75% dit zo aan. In Frankrijk zegt 41% van de deelnemers om die reden geen lunchpauze te nemen. Andere genoemde redenen zijn de mogelijkheid om het werk vroegtijdig te verlaten en taken van collega’s die moeten worden overgenomen.

Kostelijk

Dat de Belg geen of een onvolledige pauze neemt is voelbaar in de portemonnee, zegt Stepstone. “Wanneer we de gewerkte middagpauze omrekenen naar een geldelijke waarde, komt dat overeen met een verlies van ruim 44.000 euro netto in een voltijdse carrière van 45 jaar”, aldus nog het hr-bedrijf. Opmerkelijk is dat de druk bij de Franstalige werknemers om geen pauze te nemen groter is dan bij de Nederlandstalige. Zo voelt 13% van de Nederlandstalige ondervraagden druk om ’s middags door te werken. Bij de Franstalige werknemers was dat 28%, bleek uit een eerdere peiling.