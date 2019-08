Weerbericht – Lokale onweersbui niet uitgesloten

Het is maandag overwegend zonnig. In de loop van de namiddag ontstaan er vooral over de oostelijke helft van het land stapelwolken, die lokaal eventueel kunnen uitgroeien tot een onweersbui. De maxima liggen tussen 27 en 28 graden in de Hoge Venen en de kuststreek en 32 graden in het binnenland. De wind is zwak en veranderlijk, aan zee wordt hij in de namiddag matig uit noordoost. Dat meldt het KMI. Maandagnacht wordt het licht bewolkt tot helder. De minima liggen tussen 15 en 19 graden. Er waait een zwakke wind uit oost tot zuidoost.

Dinsdag is het eerst zonnig. Later verschijnen er veel hoge wolken vanaf de Franse grens en geleidelijk ook meer stapelwolken. In de loop van de namiddag vergroot de kans op een lokale onweersbui, eerst vooral in de Ardennen en op het einde van de dag ook in de andere streken. De maxima liggen tussen 27 graden in de Hoge Venen en 31 of hier en daar 32 graden in Laag- en Midden-België. De zuiden- tot zuidoostenwind is zwak. Aan zee draait de wind naar het noordoosten.

Woensdagochtend is het vrij zonnig. Daarna ontwikkelen er zich stapelwolken die wellicht nog afwisselen met brede opklaringen. Op het einde van de dag en vooral woensdagnacht vergroot vanaf het westen de kans op (onweers)buien. Maar op veel plaatsen blijft het gewoon droog. We krijgen maxima van 24 tot 30 à 31 graden bij een matige zuidwestenwind. Aan zee is de wind noordwestelijk.

bron: Belga