Waarschuwingsdrempel ozon overschreden op drie plaatsen

De combinatie van luchtvervuiling, zonnig en warm weer hebben vandaag geleid tot hogere ozonconcentraties in ons land. Omstreeks 16 uur werd op drie plaatsen de Europese informatiedrempel van 180 microgram ozon per kubieke meter lucht overschreden, blijkt uit de jongste cijfers van de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (Ircel). Het gaat om de meetstations Destelbergen (205 µg/m³), Baudelopark in Gent (203 µg/m³) en Sint-Kruis-Winkel (199 µg/m³). Bij een overschrijding van de informatiedrempel wordt personen die gevoelig zijn voor luchtvervuiling (kinderen, ouderen en personen met ademhalingsproblemen) aangeraden om geen ongewone lichamelijke inspanningen in de buitenlucht te doen.

bron: Belga