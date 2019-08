Verenigd Koninkrijk moet ook bij ‘no deal’ zijn rekeningen vereffenen

Het is “essentieel” dat het Verenigd Koninkrijk zijn rekeningen vereffent om de nieuwe relatie na de brexit goed te starten. Zo heeft een woordvoerster van de Europese Commissie vandaag duidelijk gemaakt in een reactie op de berichten als zouden de Britten bij een vertrek zonder akkoord slechts een deeltje van de brexit-factuur willen betalen. In de Britse pers verluidde het voorbije weekeinde dat de Britse premier Boris Johnson zou overwegen om slechts ongeveer een kwart van de afgesproken rekeningen met de Europese Unie te vereffenen indien het tot een harde scheiding zonder akkoord zou komen. Die factuur wordt momenteel geraamd op 39 miljard pond (43 miljard euro).

De woordvoerster bevestigde dat Johnson de kwestie tot dusver niet heeft aangesneden in zijn officiële contacten met de Europese partners. Ze maakte niettemin duidelijk dat “alle financiële engagementen die genomen zijn met 28 lidstaten (met het VK als lidstaat, nvdr) nagekomen moeten worden”. “Dat is in het bijzonder het geval in een no deal scenario, waarin van het VK wordt verwacht dat het alle engagementen blijft nakomen”.







Over mogelijke gerechtelijke stappen van Europese zijde wou de woordvoerster niet uitweiden. Maar “ik denk dat het belangrijk is om duidelijk te maken dat het vereffenen van de rekeningen essentieel is om een nieuwe relatie, gebaseerd op wederzijds vertrouwen, goed te starten”, voegde ze toe.

Op Twitter had Guy Verhofstadt, die namens het Europees Parlement de brexit-onderhandelingen volgt, al gewaarschuwd dat de EU geen onderhandelingen over een handelsakkoord zal aanvatten vooraleer de Britten hun rekeningen betalen. “Na een no deal zal dit de eerste voorwaarde voor gesprekken zijn”, zo tweette de oud-premier.

bron: Belga