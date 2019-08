Vakantieschakel heeft meer dan 800 Vlamingen over vakantiedrempel geholpen

Op twee jaar tijd hebben 6.000 Vlamingen gebruik gemaakt van Vakantieschakel, een online platform dat mensen helpt om drempels op weg naar een vakantie te overwinnen. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen met een specifieke allergie, een zorgnood of beperkte financiële middelen. Uiteindelijk werd er voor 836 vakantiegangers een oplossing op maat gevonden. Dat blijkt uit cijfers van ontslagnemend minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA). Weyts lanceerde Vakantieschakel in 2017. Het gaat om een online platform dat Vlamingen die een vakantiedrempel ervaren rechtstreeks linkt met 600 aanbieders en meer dan 1.900 sociale organisaties. “Voor senioren, mensen met een specifieke zorgnood of Vlamingen met beperkte financiële middelen is een vakantie niet altijd zo vanzelfsprekend”, zegt Weyts. Het bestaande aanbod is volgens de N-VA-minister vaak nog onbekend.”Via Vakantieschakel brengen we vakantiegangers en vakantieaanbieders rechtstreeks in contact”.

Weyts geeft enkele voorbeelden: zo ging Vakantieschakel op zoek naar een geschikt vakantiekamp voor een alleenstaande mama met vier kindjes, van wie drie met autisme. Uiteindelijk kozen ze een vakantiekamp waar de vier kinderen samen aan konden deelnemen. De mama had zo een weekje tijd voor haarzelf. Een ander voorbeeld is een vzw voor mensen met een verstandelijke beperking die op zoek was naar een geschikt groepshuis voor 20 volwassenen. Via Vakantieschakel vonden ze een toegankelijk vakantiehuis in Brakel.

Sinds deze zomer heeft Toerisme Vlaanderen ook een Vakantieschakel-app uitgewerkt. Via de nieuwe app kunnen gebruikers met één druk op de knop bekijken welke vragen er gesteld zijn en welke ideeën er gegeven zijn.

bron: Belga