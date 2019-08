US Open – Titelverdediger Novak Djokovic eenvoudig door

’s Werelds nummer een Novak Djokovic heeft zich maandag eenvoudig voor de tweede ronde van het US Open geplaatst. De 32-Serviër versloeg de Spanjaard Roberto Carballes Baena (ATP-76) in 1 uur en 52 minuten met 6-4, 6-1 en 6-4. Om een plaats in de zestiende finales gaat Djokovic het hardcourt op voor een duel met de winnaar van de partij tussen de Amerikaan Sam Querrey (ATP-46) en de Argentijn Juan Ignacio Londero (ATP-56).

Djokovic verdedigt zijn titel in Flushing Meadows en won het Amerikaanse Grand Slam ook al in 2011 en 2015. Vijf keer was hij runner-up (2007, 2010, 2012, 2013, 2016).

.







bron: Belga