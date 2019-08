US Open – Angelique Kerber weer snel klaar in New York

De Duitse Angelique Kerber (WTA-14) is voor het derde jaar op rij vroegtijdig uitgeschakeld op het US Open. De winnares van de editie van 2016 moest in de eerste ronde haar meerdere erkennen in de Française Kristina Mladenovic (WTA-54). Het werd 7-5, 0-6 en 6-4. Vorig jaar strandde Kerber in de derde ronde en in 2017 zelfs al in de openingsronde. Drie jaar geleden was Kerber in de finale nog de meerdere van de Tsjechische Karolina Pliskova. De 31-jarige Kerber kent een teleurstellend jaar. Op het Australian Open haalde de voormalige nummer een van de wereld nog de vierde ronde, maar op Roland-Garros en Wimbledon bleef ze steken in respectievelijk de eerste en de tweede ronde.

bron: Belga