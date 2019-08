Strand in Barcelona ontruimd wegens mogelijk springtuig in water

In Barcelona heeft de politie het populaire strand Platja de Sant Sebastià zondag ontruimd na de vondst van een mogelijk springtuig, zo meldt de lokale politie. Het was een politieagent die op vakantie was die het tuig ontdekte. Mogelijk gaat het om een explosief uit de Spaanse burgeroorlog, zo meldt de krant El Periódico. Experten van het leger zullen het springtuig, dat ongeveer 25 meter van het strand op 3 meter diepte ligt, maandag pas ontmantelen. Tot dan blijft het strand volledig afgesloten.

De experten zullen ook de oorsprong van het explosief, dat 1,1 meter lang is en een diameter heeft van 80 centimeter, proberen te achterhalen.

Bron: Belga